Auszeichnung für „Rübezahl“

Kultur Buchhandlungspreis für Volkmar Nix und Johannes Eckert

Dillenburg Volkmar Nix und Johannes Eckert von der Dillenburger Buchhandlung „Rübezahl“ haben am Mittwoch in Kassel den Deutschen Buchhandlungspreis in der Kategorie „Hervorragende Buchhandlung“ bekommen.

