Auto landet im Stauweiher

Der Fahrer des Skoda Roomster war um kurz vor zwei Uhr in der Nacht einer Polizeistreife aufgefallen, weil er zu schnell durch die Straße „Im Blumenfeld“ in Ewersbach fuhr. Doch statt anzuhalten, versuchte er 57-Jährige, der Streife zu entkommen und nach links in Richtung Stauweiher abzubiegen.

Da der Mann aus einem Dietzhölztaler Ortsteil jedoch zu schnell unterwegs war, schaffte er die Kurve nicht mehr: Der Wagen fuhr gerade aus, durchbrach eine Leitplanke und landete im Ewersbacher Stauweiher.

Fahrer bleibt unverletzt

Glück im Unglück: Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Er schaffte es aus eigener Kraft, aus dem Wagen zu klettern. Das Auto „schwamm“ in dem See, war aber nicht untergegangen.

Da der Mann jedoch stark nach Alkohol roch, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam und ordneten eine Blutprobe an.

Das Auto konnte erst am Samstagvormittag mit einem Bagger aus dem Weiher geborgen werden. (red)