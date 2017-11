Autobahnbrücke fällt, „wie an der Schnur gezogen“

Wilnsdorf Maßarbeit am Sonntagmittag auf der Sauerlandlinie: Um Punkt 11 Uhr wurde die nördliche Rälsbach-Talbrücke gesprengt. Sprengmeister Michael Schneider hatte mit seinem Team die Brückenpfeiler offenbar genau studiert, denn der Unterbau der 175 Meter langen Rälsbach-Überquerung fiel mittels 160 zeitgleich gezündeter Sprengsätze nach Plan in sich zusammen, sodass die Fahrbahn anschließend der Schwerkraft folgen konnte.

Diese lag „wie an der Schnur“ gezogen neben dem Brückenteil in Fahrtrichtung Gießen. Nach der Sprengung konnte die voll gesperrte Autobahn aber nicht gleich freigegeben werden. Zunächst mussten die Experten den stehengebliebenen Teil der Rälsbach-Talbrücke genau untersuchen, ehe es wieder grünes Licht in diesem Baustellenbereich gab.

„Um Punkt 12.59 Uhr haben wir die Autobahn wieder freigegeben“, freute sich Karl-Josef Fischer, Leiter der Koordinierungsstelle A 45 beim Landesbetrieb „Straßenbau NRW“, dass der Zeitplan fast auf die Minute genau eingehalten werden konnte. Zuschauer waren während der Sprengung selbst in Sichtweite der Brücke nicht zugelassen, Fotografen konnten allenfalls ihre Kameras positionieren und fernauslösen. Im Internet gibt es jedoch Luftaufnahmen durch Drohnen. (cw/Foto: Fischer/Straßenbau NRW)