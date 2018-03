Von Holger Kiehl

B 255: Ab Montag ist Bicken dicht

SANIERUNG Drei Bauphasen geplant / Los geht es zwischen dem Ortseingang und dem Rathaus

Mittenaar-Bicken Die Sanierung der B 255 durch das Aartal schreitet voran. Nachdem die Bauarbeiten in Offenbach abgeschlossen sind, geht es am Montag (29. August) in der Ortsdurchfahrt Bicken weiter.

