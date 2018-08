B 277 ist am Mittwoch gesperrt

Die Sperrung gilt tagsüber von etwa 8.15 bis circa 21.15 Uhr. Anlieger können die B 277 bis zum Baustellenbereich unter der Brücke befahren. Die Sperrung der B 277 ist erforderlich, da an der Autobahnbrücke ein Schutzgerüst für die Bundesstraße montiert werden muss. Dieses Gerüst schützt die Verkehrsteilnehmer auf der B 277 bei den weiteren Arbeiten an der Brücke.

Die Umleitungen sind ausgeschildert

Während der Sperrung der B 277 in diesem Bereich wird der Verkehr auf der L 1328, der L 730 und der B 54 über Holzhausen und Würgendorf umgeleitet. In Richtung Haiger ist die Umleitung als „U1“, in die Gegenrichtung (Fahrtrichtung Siegen und Industriegebiet Kalteiche) als „U2“ ausgeschildert.

Die A-45-Talbrücke Kalteiche wird seit Herbst 2017 durch einen Neubau ersetzt. Aktuell laufen die Arbeiten auf dem Teil in Fahrtrichtung Aschaffenburg/Hanau.

