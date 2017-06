Bäume stürzen auf B 253

Dillenburg/Eschenburg/Haiger Die zur Abkühlung ersehnten Gewitter am Donnerstagnachmittag sind sehr wählerisch gewesen: Während zum Beispiel in der Dillenburger Innenstadt bis zum Abend nur ein paar Tropfen Regen gefallen waren, hat das Gewitter in einigen Orten ordentlich gewütet.

