Bahnhof: Notfalls soll Stadt kaufen

CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Schneider ist für aktive Rolle

Haiger (red). Das denkmalgeschützte Haigerer Bahnhofsgebäude kommt am 15. April in Berlin unter den Hammer. CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Schneider mahnt eine aktive Rolle der Stadt bei der anstehenden Versteigerung an.

Copyright © mittelhessen.de 2013