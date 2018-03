Bald auch über Geld reden

Von Holger Kiehl

Die Mehrheit der Dillenburger Stadtverordneten will eine neue Stadthalle. Doch wie soll sie bezahlt werden? Darüber reden die Befürworter nicht so gerne. Eher schon über ein schickes Restaurant mit Dachterrasse und all die schönen Veranstaltungen, die in einem großzügigen Neubau stattfinden können.