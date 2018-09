Bald werden die Kisten gepackt

Bildung Stolberg-Schule geht auf Bolzplatz

Dillenburg Die Juliane-von-Stolberg-Schule in der Dillenburger Kernstadt wird saniert. Deshalb zieht die gesamte Schule übergangsweise auf den Bolzplatz am Löhren-Spielplatz in der Nassaustraße um. Der Umzug ist für die Weihnachtsferien geplant.

