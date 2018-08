Baumelbank erneut von Vandalen zerstört

Wie die Polizei mitteilte, müssen sie zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ihr Unwesen getrieben haben. Die Täter zogen die Sitzgelegenheit an den einbetonierten Stahlstäben aus der Verankerung und ließen einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro zurück.

Die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins Merkenbach sind empört über die mutwillige Zerstörung, schließlich ist es nicht der erste Anschlag auf die Bank. Kaum, dass sie wiederhergerichtet wurde, haben Halbstarke sie erneut mutwillig beschädigt. Auch an einer junge Eiche kühlten sie ihr Mütchen. Die Naturfreunde haben Strafanzeige gestellt und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Für Hinweise, die zum Ergreifen der Täter führen, haben sie eine Belohnung in Höhe von 200 Euro ausgesetzt. Hinweise bitte an die Polizei in Herborn unter (0 27 72) 4 70 50. (red)