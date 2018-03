Bei Altkleiderklau klicken Handschellen

Während sich das Quartett gegen 23.45 Uhr an dem in der Verlängerung des Franzosenwegs aufgestellten Container zu schaffen machte, wurde eine Streife der Herborner Polizei auf sie aufmerksam. Die Männer im Alter von 43, 41, 25 und 22 Jahren hatten bereits das Schloss entfernt und brauchten nur noch zuzugreifen. Da griffen die Beamten ein. Die in Eschenburg und Rumänien lebenden Diebe mussten sich auf der Herborner Wache einer Personalienfeststellung, Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Bandendiebstahls. Drei haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und mussten auf Anordnung eines Bereitschaftsstaatsanwaltes eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Anschließend durften sie die Polizeistation wieder verlassen. (red)