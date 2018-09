Benner präsentiert die Hessentagsbilanz

POLITIK Parlament tagt mit Mammutprogramm

Herborn Darauf warten viele in der Stadt und in der Region seit Monaten mit Spannung: Am Donnerstagabend präsentiert Bürgermeister Hans Benner (SPD) die Bilanz des Hessentags, der vom 20. bis 29. Mai rund 940 000 Besucher nach Herborn gelockt hatte.

Copyright © mittelhessen.de 2016