Von Katrin Weber

Bergmannsfest in Planung

Tradition Vor 50 Jahren wurde Hochofen in Oberscheld geschlossen

DILLENBURG-OBERSCHELD Beim Bergbau- und Feldbahnverein Schelderwald dreht sich derzeit das meiste um den 19. August. An diesem Tag steht nach vier Jahren wieder das Bergmannsfest an, diesmal statt am Auguststollen am Stellwerk Hochofen in Oberscheld.

Copyright © mittelhessen.de 2018