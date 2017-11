Berufsschule: Unterricht in Containern bis Herbst

SCHULE Nach Wasserschaden in Dillenburg

DILLENBURG Nachdem Wasser in Klassenräume der Kaufmännischen Schulen in Dillenburg tropfte, soll Unterricht in Container ausgelagert werden. Diese Containerlösung dauert voraussichtlich bis nächsten Herbst.

