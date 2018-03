VON JÖRGEN LINKER

Berufsschule wird Großbaustelle

BILDUNG Schüler sollen in Werkshallen von Wendel-Email ausweichen / Parkplatzsuche

Dillenburg. Die Gebäude der Gewerblichen Schulen in Dillenburg sollen zum Teil abgerissen und neu gebaut, zum Teil saniert werden. Ab Herbst steht der Abriss des Werkstattgebäudes an. Bis an dieser Stelle der dreigeschossige Neubau steht, dauert es voraussichtlich zwei Jahre. In der Zwischenzeit sollen die betroffenen Berufsschüler in angemietete Werkshallen der benachbarten Firma Wendel-Email ausweichen.

