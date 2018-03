Besuch aus dem Wald

„Als ich am Mittwochmorgen aus dem Haus gegangen bin, standen zwei kapitale Hirsche an meiner Garage. An die Rehe haben wir uns gewöhnt, aber Hirsche sind der Hammer“, schreibt uns Arnd Wunderlich aus Ewersbach. Seit einigen Jahren schon kommen die Tiere bei Nahrungsknappheit in die Wohngebiete, berichtet Bürgermeister Andreas Thomas (parteilos). Nur hohe Zäune könnten helfen – mit denen würden mittlerweile auch Friedhöfe und Bolzplätze geschützt. Thomas rät, die Tiere nicht aufzuschrecken, damit sie nicht in Panik auf die Straße in den Verkehr rennen. Auch wenn Gartenbesitzer Kahlfraß beklagen, muss man unvoreingenommen feststellen: Die Tiere sind ein majestätischer Anblick. (wes)