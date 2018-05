Betrug  mit neuer Masche

Richter Wolfgang Eckhardt, Pressesprecher des Amtsgerichts Dillenburg, warnt von dieser im heimischen Raum neuen Betrugsmethode. Eckhardt kann derzeit noch nicht sagen, wie die Gauner an die Adressen von Opfern kommen, die tatsächlich Schulden haben und deshalb möglicherweise mit einem Gerichtsvollzieher rechnen müssen.

In dem bekannt gewordenen Fall hat das Opfer aus Eschenburg 200 Euro per „Western Union“ auf ein Konto in der Türkei überwiesen. Der oder die Täter haben offenbar nicht nur von den finanziellen Verhältnissen der Person aus Eschenburg gewusst, sie haben sich sogar kundig gemacht, welcher Gerichtsvollzieher für Eschenburg zuständig ist. Als weiteren Mosaikstein der Glaubwürdigkeit haben sie das Opfer gebeten, sich nach der Überweisung beim Amtsgericht eine entsprechende Bescheinigung zu holen. Dadurch wurde die Behörde in der Dillenburger Wilhelmstraße erst auf den Fall aufmerksam.

„Gerichtsvollzieher ruft auf keinen Fall an“

Wolfgang Eckhardt („Das eine Mal war schon zu viel“) stellt dazu klar: „Wenn ein Gerichtsvollzieher etwas will, dann kommt er vorbei oder schickt einen Brief. Auf keinen Fall ruft er an, um Geld einzutreiben.“ Der Richter vermutet, dass es weitere Fälle gegeben hat und auch geben wird. Außerdem glaubt er, dass diese Betrugsmasche im ländlichen Raum besser funktioniert, weil der Besuch eines Gerichtsvollziehers dort eher verhindert werden soll als in anonymen Städten. (cw)