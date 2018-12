Betrunken mit Mäher unterwegs

Gegen 22 Uhr meldeten sich Zeugen aus einem Eschenburger Ortsteil bei den Ordnungshütern. Ein Mann drehe dort offensichtlich auf einem Aufsitzmäher seine Runden, teilten sie der Polizei mit.

Bollerwagen per Kabelbinder befestigt

Eine Streife der Dillenburger Polizei machte sich sofort auf den Weg und traf das außergewöhnliche Gefährt an: Im Straßenverkehrsrecht handelte es sich um ein Fahrzeuggespann, also um eine Kombination aus Zugfahrzeug und Anhänger. Der Fahrer hatte mit Kabelbindern einen Bollerwagen an seinen Gartentraktor gebunden und war damit auf den Ortsstraßen unterwegs. Damit nicht genug fand sich links neben dem Fahrersitz eine Halterung, in der griffbereit eine geöffnete Bierflasche steckte.

Halterung für die Bierflasche

Da der 32-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen ihn die Polizisten pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,4 Promille an. Der Mäherfahrer musste mit auf die Dienststelle, wo ihm ein Arzt Blut abnahm.

Auf den Promillefahrer kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Im Hinblick auf weitere zulassungs-, versicherungs-, führerschein- oder steuerrechtliche Verstöße steht eine verkehrsrechtliche Bewertung des von dem 32-Jährigen benutzten Gespanns nach Angaben der Polizei noch aus. (red)