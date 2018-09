Bicken – ein Dorf nur zum Durchfahren?

Wohnen Stadtplaner Hartmut Kind bewertet die Ortsmitte und macht Vorschläge zur Verbesserung

Mittenaar-Bicken Ein Ort zum Durchfahren. Ohne großen Charme. So sieht Stadtplaner Hartmut Kind die Ortsmitte in Bicken. Es waren durchaus provokante Thesen, die der Experte am Montagabend dem Gemeindeparlament vorgestellt hat.

Copyright © mittelhessen.de 2018