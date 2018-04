"Bilderbuchsprengung": Brücken fallen wie geplant

Sprengmeister Eduard Reisch, der im Februar 2016 in einer spektakulären Aktion auch die Zementtürme in Wetzlar zu Fall gebracht hatte, sprach im Anschluss von einer "Bilderbuchsprengung". Die Pfeiler seien restlos zerstört worden, und durch den raschen Absturz sei auch der Überbau in Teilen bereits zerkleinert worden.

Abbruchunternehmer Christof Brand sagte uns anschließend im Gespräch, dass die Baggerarbeiten unter diesen Voraussetzungen schneller als geplant vonstattengingen. Wahrscheinlich könne die Autobahn 45 bereits im Laufe des Samstags wieder freigegeben werden. Ursprünglich sollte die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Haiger-Burbach und Wilnsdorf bis Sonntagnachmittag andauern. (dwe)