VON KATRIN WEBER

Birkenhof- gerät zum Dorffest

PFERDESPORT Showprogramm mit vielen Vierbeinern und einem Schlepperballett

Sinn-Edingen (s). Mit vielen Gästen hat das Team vom Birkenhof in Edingen am Samstag gefeiert. Showprogramm, Rallye, Stände der Vereine - das Hoffest auf der Anlage von Petra Hofmann kam beim Publikum bestens an.

Copyright © mittelhessen.de 2014