Bislang gibt es 64 Grippe-Kranke

Das teilte das Kreis-Gesundheitsamt in Herborn auf Anfrage mit. Amtsleiterin Dr. Gisela Ballmann geht allerdings davon aus, dass es viel mehr Fälle gibt. „Die Dunkelziffer dürfte erheblich höher sein“, sagt sie. Denn beim Gesundheitsamt sind nur die gemeldeten Fälle registriert, also die Grippe-Kranken, bei denen Ärzte Schnelltests (Abstriche) machen, in einem Labor untersuchen lassen und so die Erkrankung feststellen.

In Hessen sind laut Sozialministerium dieses Jahr 3037 Grippefälle gemeldet worden

Die aktuelle Grippewelle in Deutschland hat laut Robert-Koch-Institut (Bundesinstitut für Infektionskrankheiten) Ende Dezember begonnen. Bundesweit sind bisher rund 120 000 Influenzafälle durch Laboruntersuchungen bestätigt worden.

In Hessen sind in diesem Jahr bilang 3037 Grippefälle gemeldet, so das Sozialministerium auf Anfrage dieser Zeitung. Neun Menschen seien an der Grippe gestorben. Der Lahn-Dill-Kreis mit 64 gemeldeten Erkrankungen liege somit im hessenweiten Durchschnitt „auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau“.

Dr. Ballmann sagt: „Die Zahl der Influenzakranken nimmt wegen der jetzigen Kälte in Deutschland auf jeden Fall noch zu.“ Gefährdet seien vor allem ältere Menschen (über 60 Jahre) und kleine Kinder. Bei den bisherigen 64 Fällen im Lahn-Dill-Kreis gebe es aber keinen Altersschwerpunkt.

In den Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar, Dillenburg und Braunfels werden derzeit nach Angaben von Sprecherin Stefanie Mohr – wie jährlich saisonbedingt – viele Patienten an Erkrankungen der Atemwege behandelt, sowohl ambulant wie stationär. Dies schließe Patienten mit der „echten“ Virusgrippe ein.

Für die eigenen rund 2300 Klinik-Mitarbeiter gibt es keine Impfpflicht, aber ihnen würden durch den Betriebsarzt Grippe-Impfungen mit dem teureren aber auch wirksameren Vierfach-Impfstoff angeboten. Kliniksprecherin Mohr: Allgemeine Vorgaben und Regelungen zur Hygiene, also beispielsweise die Händedesinfektion, gelten natürlich zu allen Zeiten. Darüber hinaus bitten wir auch unsere Patienten und Besucher, sich die Hände zu desinfizieren, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.“

Die aktuelle Grippewelle macht sich auch bei vielen Arbeitgebern bemerkbar. Zum Beispiel beim Bauhof der Stadt Haiger. Dort sind derzeit zehn von 23 Mitarbeitern krankgeschrieben. Der Winterdienst werde deshalb in dieser Woche mit Ersatzfahrern und „an der Belastungsgrenze“ bewältigt.

Das Gesundheitsamt empfiehlt

Die Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes, Dr. Gisela Ballmann, rät ...

- Personen, die noch nicht erkrankt sind: Sie sollten möglichst größere Menschenmengen sowie den Kontakt mit Grippekranken meiden. Und vor allem sollten sie auf die Händehygiene achten und mehrmals täglich die Hände mit Seife waschen. Weitere Infos: www.infektionsschutz.de.

- Personen, die erkrankt sind: „Auf jeden Fall zum Arzt gehen und nicht selbst behandeln.“ Und: Antibiotika helfe nicht, denn Influenza sei eine Virus- und keine bakterielle Infektion. Ballmann erklärt darüber hinaus: Grippe bedeute nicht unbedingt, dass Betroffene platt im Bett lägen; ein Drittel der Erkrankten habe zwar die typischen Symptome wie hohes Fieber sowie Kopf- und Halsschmerzen, aber ein Drittel leide nur an leichten Symptomen und ein weiteres Drittel merke kaum etwas.

- zum Thema Impfschutz: Eine Grippeimpfung brauche zirka zwei Wochen, bis sie wirke. Bis dahin könnte die Grippewelle schon abgeklungen sein. Dennoch empfiehl sie Risikopatienten eine Impfung, also zum Beispiel älteren Menschen, Kindern, Schwangeren, medizinischem Personal sowie Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen. (jli)