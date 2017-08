Blitz schlägt in Hausantenne ein

GEWITTER Ballon landet in Eibach unfallfrei

Ein Gewitter hat in der Nacht zu Dienstag im ehemaligen Dillkreis Krach gemacht. (Symbolfoto: Archiv)

Dillenburg Ein heftiges Gewitter hat in der Nacht zu Dienstag viele im alten Dillkreis aus dem Schlaf gerissen. In einem Haus in Dillenburg (Konrad-Adenauer-Allee) traf der Blitz eine Antenne.