Blume und Geschenk  für 10.000. Badegast

So konnte im Naturerlebnisbad Eisemroth in diesen Tagen der 10 000. Badegast begrüßt werden: Katharina S. aus Württemberg war sichtlich überrascht, als sie mit einer Blume und einem kleinen Präsent am Eingang empfangen wurde.

Ihre Nichte hatte ihr den Tipp gegeben

Sie ist zur Zeit zu Besuch im Lahn-Dill-Bergland und hatte von ihrer Nichte von dem Bad erfahren. „Ich komme bestimmt wieder, sobald es mir möglich ist“, sagte sie beim Verlassen des Schwimmbads – sehr zur Freude der ehrenamtlich Aktiven des Vereins Naturerlebnisbad, die sich tagtäglich um das Wohl der Gäste in Eisemroth kümmern. (hb)