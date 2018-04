Bombendroher sitzt  in Untersuchungshaft

SICHERHEIT 31-Jähriger gilt als gewaltbereit / Zugstopp in Sinn

Der Zug mit rund 300 Fahrgästen musste wegen der Bombendrohung am Freitag einen Notstopp am Sinner Bahnhof einlegen. (Foto: J. Fritsch)

SINN/GIESSEN/LIMBURG Der 31-Jährige aus Gießen, der am Freitagnachmittag, in einem Zug vom Gießen nach Dillenburg, mit einer Bombenattrappe Fahrgäste bedroht hatte, sitzt seit Samstagmittag in Untersuchungshaft. Das teilte die Bundespolizei mit.