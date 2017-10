Brandstifter am Parkplatz „Borbelholz“ vermutet

Polizei Ermittlungen in Richtung Serientäter / Mehrere Fälle seit Juli

Haiger-Seelbach In der Nacht zu Mittwoch brannte es auf dem Autobahn-Parkplatz „Am Borbelholz“ kurz vor der Abfahrt Haiger/Burbach an zwei Lastwagen. Weil es auf diesem Parkplatz in letzter Zeit einige ungeklärte Feuer gab, ermitteln die Polizei in Richtung Serientäter. Gegen 23 Uhr entdeckte ein Zeuge die brennende Plane eines dort geparkten Lastwagens. Er weckte den in der Kabine schlafenden Fahrer, der die Flammen oberhalb der Achse des Aufliegers löschte. Wenig später fielen brennende Kunststoffteile im Bereich eines Führerhauses eines anderen dort geparkten Lasters auf. Die mittlerweile eingetroffene Streife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen weckte den Fahrer und löschte den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Unbekannter die Plane und die Plastikteile vorsätzlich in Brand setzte.

