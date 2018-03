Von Christian Röder

Breitscheid will Breitband

Parlament bekundet einstimmig Interesse an der Lahn-Dill-Initiative

"Wir sind in Breitscheid noch relativ gut aufgestellt. In den Ortsteilen Medenbach oder Gusternhain ist die Internetanbindung aber teilweise eine Katastrophe", so Lay weiter.

Copyright © mittelhessen.de 2012