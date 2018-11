Brücken wandern erst im Frühling

Normalerweise sollten die beiden auf dem gesperrten Teil der Autobahn gefertigten Stahlüberbauten – 117 beziehungsweise 98 Meter lang und 3600 beziehungsweise 2900 Tonnen schwer – im Herbst zu ihren endgültigen Positionen transportiert und dort eingehoben werden. Während die Arbeiten an den Widerlagern an beiden Brücken im Zeitplan liegen, hat der Zusammenbau der beiden Stahlkonstruktionen mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich kalkuliert worden war. Einzelne vorbereitete Elemente werden an die Baustelle gefahren und dort verschweißt. Die Verzögerung von mehreren Wochen hat die Baufirma trotz Nachtschichten nicht aufholen können.

Jetzt hat „Hessen Mobil“ die Notbremse gezogen und den Einhubtermin auf das Frühjahr 2019 verschoben. Dazu nennt Pressesprecherin Sonja Lecher zwei Gründe. Zum einen werden die Stahlkonstruktionen mit hydraulischen Pressen und sogenannten „Selbstfahrenden Plattformmodultransportern“ (SPMT) zu den endgültigen Standorten geschoben. Hierfür sei eine zweiwöchige Vorlaufzeit nötig. Lecher sagt: „Da es in den Wintermonaten (Dezember bis Februar) aufgrund der zur erwartenden Witterungsbedingungen nicht verbindlich zu terminieren ist, wann diese Spezialfahrzeuge zum Einsatz kommen können, gestaltet sich das Einheben der Brückenüberbauten in diesem Zeitraum problematisch. Die Vorhaltekosten für die Spezialfahrzeuge sind sehr hoch, so dass eine kurzfristige Absage aus Witterungsgründen hohe Kosten ohne Ergebnis verursachen würden.“

Zweites Problem während des Einhebens ist die Umleitungsstrecke für die nötige Sperrung der Autobahn ein Wochenende lang. Diese führt von der Kalteiche über Würgendorf, Burbach, Gilsbach und Wilden zur Anschlussstelle Wilnsdorf. Speziell der Anstieg zwischen Gilsbach und Wilden kann, so Lecher, „aufgrund ihrer Höhenlage bei Schnee und Eis nicht dauerhaft für den Verkehr freigehalten werden“. Deshalb soll die A 45 planmäßig in den Wintermonaten nicht voll gesperrt werden. Die Verzögerung beinhaltet aber das Risiko, dass eine unfallbedingte Vollsperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Haiger-Burbach und Wilnsdorf die Nutzung der Umleitungsstrecke erforderlich macht oder dazu führt, dass der Verkehr wegen der Gilsbacher Steigung weiträumig über Neunkirchen geführt werden muss.

Freigabe der Bundesstraße 54 verzögert sich bis voraussichtlich Mitte 2019

Auch wenn geplant ist, möglichst viele Arbeiten, die eigentlich erst nach dem Einheben erfolgen sollten, bereits jetzt auszuführen, müssen die beiden Stahlüberbauten an ihren endgültigen Positionen noch an die Bundesstraße angeschlossen werden. Auch auf den Brücken selbst muss noch „Zubehör“ wie Leitplanken montiert werden. Da als neuer Einschubtermin „ein Wochenende im Frühjahr 2019“ vorgesehen ist, spricht Sonja Lecher von „einer Bauzeitverlängerung bis voraussichtlich Mitte 2019“.

Nicht begeistert sind sicherlich auch die Planer im Burbacher Rathaus. Dort sollte nach der Winterpause der zweite Teil der Sanierung der Würgendorfer Ortsdurchfahrt eigentlich erfolgen. Der Bereich auf der Wasserscheide wurde 2017 erneuert, den zweiten Teil hatte Burbach auf 2019 verschoben, weil die Landesstraße durch Würgendorf während der B 54-Sperrung die einige Umleitungsstrecke ist.

BRÜCKEN HATTEN TRAGFÄHIGKEITSDEFIZIT

Die beiden Brücken, die die Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Haiger/Burbach und Wilnsdorf überqueren, wurden am 30. Dezember 2017 voll gesperrt. Grund für diese Maßnahme waren „Tragfähigkeitsdefizite“ an beiden Bauwerken, hauptsächlich verursacht durch Tausalzwasser, das den Beton angegriffen hatte.

Diese Defizite führten dazu, dass Experten die Nutzbarkeit der beiden noch auf hessischem Gebiet liegenden Brücken nur bis Ende vergangenen Jahres garantierten. Die beiden neuen Brücken kosten den Bund rund 13,5 Millionen Euro. Dazu kommen Kosten für weiteren Arbeiten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. (cw)