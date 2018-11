Bürgermeister Bender ist nicht mehr  TSV-Vorsitzender

Dies teilte er am Donnerstagabend im Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Energie und Verkehr mit. Dort war zuvor die Frage in den Raum gestellt worden, ob Bender für den einzigen Tagesordnungspunkt den Saal verlassen müsse. Bei der Standortbestimmung für ein Seniorenwohnheim in Sinn ist der Fußballplatz mitten in Sinn, den der BC Sinn bis 2026 gepachtet hat, im Gespräch.

Interessenskonflikt besteht nicht mehr

Der TSV Fleisbach ist mit dem BC Sinn sowie mit dem TSV Edingen und den FC Hörbach in einer Spielgemeinschaft. Über die Frage des Interessenskonflikts musste nach Benders Mitteilung, er habe das TSV-Amt niedergelegt, nicht mehr abgestimmt werden. (kaw)