Von Holger Kiehl

Bürgermeister bläst zur Jagd

Tiere Hirsche machen Ewersbach unsicher / Abschussgenehmigung beantragt

Dietzhölztal-Ewersbach Majestätisch schreiten sie am hellen Tag durch den Ort oder äsen in den Gärten. So schön die Hirsche auch anzuschauen sind – viele Ewersbacher empfinden sie mittlerweile als Plage. Die Gemeinde soll handeln.

Copyright © mittelhessen.de 2018