Bundeswehrkollegen sagen in Limburg aus

Prozess Befragungen zu Gusternhain-Feuern

Limburg/Breitscheid-Gusternhain Vor dem Landgericht in Limburg wird derzeit der Prozess um zwei Brandstiftungen in Gusternhain neu aufgerollt. In der zweiten Verhandlungswoche wurden einige Zeugen vernommen.

Copyright © mittelhessen.de 2017