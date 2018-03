VON KATRIN WEBER

Bunter Musikmix lockt 90 Gäste

KONZERT Vier Bands spielten beim Finale der Jugend-Kultur-Woche

Dillenburg-Niederscheld. Ausverkauftes Haus in Niederscheld: Zum Finale der Dillenburger Jugend-Kultur-Woche (JKW) konnten die Veranstalter des Arbeitskreises christliche Vielfalt am Samstag ein proppenvolles "Freundenhaus" melden. Knapp 90 Besucher feierten im Domizil der "Jesus Freaks" in der Adolfshütte mit vier Bands eine ausgelassene Party.

