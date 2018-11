"Burger Hof": Eine Institution feiert ihren 50.

Der „Burger Hof“ ist die zweite Gaststätte der Wirtinnen-Familiendynastie, und rechnet man den Ursprung in der fast am gleichen Standort erbauten „Claase Wirtschaft“ mit, dann ist Schmitt sogar schon die fünfte Generation hinter dem Tresen. Doch das Haus von 1810 – in dem außer der Gaststätte noch eine Bäckerei und eine Landwirtschaft untergebracht waren – fiel Mitte/Ende der 1960er Jahre dem Straßenbau zum Opfer.

Ein paar Meter näher in Richtung Dill gerückt, entstand dann der Neubau, der seit dem 19. Oktober 1968 den heutigen „Burger Hof“ beherbergt. Martina Schmidts Eltern Lore und Otto Haupt hatten schon 1963 die Gaststätte von „Claase Luisje“ übernommen, und nun standen sie auch im damals neuen „Burger Hof“ am Zapfhahn.

Das heißt: „In der Hauptsache haben in unserer Familie immer die Frauen die Kneipe geschmissen“, sagt Martina Schmidt und lacht. Sie hat die Gaststätte vor zwei Jahren übernommen.

Die 63-Jährige steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, denn ab 6 Uhr gibt es im „Burger Hof“ Frühstück für die Pensionsgäste. Zur Gaststätte gehören nämlich auch 14 Betten für Übernachtungsgäste.

Eine besondere Ära des „Burger Hofs“ liegt gut 40 Jahre zurück: Das nach dem damaligen Burger Bürgermeister Karl Metz auch „Schlachtschiff Metz“ genannte Bürgerhaus bescherte der damals selbstständigen Gemeinde illustre Gäste.

Der Macher dahinter war Horst Freimüller, der nach der Eingemeindung von Burg zu Herborn zum geradezu legendären Kulturamtsleiter der Stadt aufstieg: Der Burger holte Stars wie die Schauspielerin Elke Sommer, den Entertainer Vico Torriani oder Schlagersänger wie Christian Anders zu Auftritten in das Dorf an der Dill.

Auch Heino hat schon im „Burger Hof“ Bärenbräu getrunken: „Der Horst hat sie alle hierher gebracht“

Und danach ging es nicht selten in Freimüllers Stammkneipe: So kam es wenigstens zehnmal vor, dass Heino im „Burger Hof“ saß und sich das einer oder andere Glas Bärenbräu genehmigte. „Der Horst hat sie alle hierher gebracht“, sagt Schmidt.

Von der über 100-jährigen Geschäftsverbindung zwischen der Herborner Brauerei und der Burger Wirtefamilie zeugt auch eine Urkunde, die im Gastraum an der Wand hängt. In dem geht es heute zwar etwas beschaulicher zu als in den „wilden“ 70er und 80ern, aber noch immer kann Martina Schmidt auf eine treue Stammkundschaft zählen.

Und die kommt schon seit Jahrzehnten nicht nur aus Burg, sondern regelmäßig etwa auch aus Ballersbach, Sinn, Bicken, Seelbach und Herborn zu ihr in die Kneipe, in der auch sie schon vor sicher über 40 Jahren mitarbeitete, erinnert sie sich.

Die Gaststätte bietet – je nach Bestuhlung – zwischen 60 und 100 Personen Platz. Dank eines abgetrennten Nebenzimmers hat sie manchmal auch Vereinsvorstände zu Sitzungen zu Gast. Und auch der Kreisfußball-Ausschuss und dessen „Sportgericht“ tagen immer mal wieder im „Burger Hof“.

Eine tägliche Speisekarte bietet Martina Schmidt nicht, aber für Familien- oder kleinere Vereinsfeiern wirft sie dann doch den Herd in der Küche an. Außerdem lädt sie etwa alle vier Wochen zu besonderen Abenden ein, an denen es dann zu saisonalen Anlässen und auf Bestellung auch etwas zu essen gibt. Im Service baut sie zudem seit zwei Jahren auf ihre Mitarbeiterin Martina Mähnert.

Sonntags ist Ruhetag. Ansonsten hat der „Burger Hof“ jeden Tag ab 15.30 Uhr geöffnet. Wie lange, sagt Schmidt, das hänge ganz von den Gästen ab.

Kontakt: „Burger Hof“, Martina Schmidt, (0 27 72) 23 82.