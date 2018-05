Busse fahren ab Dienstag Umweg

Die bisherige Sperrung der Strecke zwischen Uckersdorf und der K 68 wird am Montag, 28. Mai, aufgehoben. Es schließt sich die Sperrung zwischen der K 68 und dem Abzweig „Herborner Weg“ in Amdorf an. Die Umleitung erfolgt über Schönbach, Breitscheid und Erdbach. Die Zufahrt nach Amdorf und Erdbach ist von der B 255 aus Süden kommend weiterhin offen. Die Zufahrt zum Uckersdorfer Industriegebiet sowie zur Straße „Am Mühlgraben“ in Uckersdorf bleibt während der gesamten Bauzeit von Uckersdorf aus erreichbar.

Wie die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) mitteilte, tritt am Dienstag, 29. Mai, ein neuer Baustellenfahrplan in Kraft.

Wegen Änderungen der Fahrbeziehung innerhalb der Vollsperrung zwischen Herborn Uckersdorf und Amdorf müssen die Fahrten auf dem Streckenbereich teilweise großräumig über Erdbach, Breitscheid und Schönbach geführt werden. Neben der besonders betroffenen Linie 515 (Uckersdorf- Erdbach-Amdorf) ändern sich auch Fahrten zu den Schulen nach Herborn, Burg und Breitscheid. Der Umstieg der Linie 515 findet wieder in Uckersdorf statt.

Für den neuen, etwa vier Wochen andauernden Bauabschnitt auf den Linien 510 (Breitscheid-Herborn), 515 (Uckersdorf-Erdbach-Amdorf) und 520 (Abschnitt Amdorf-Erdbach-Herborn) sowie 521 (Wochenendverkehr Driedorf-Amdorf- Uckersdorf-Herborn, inklusive Freizeitverkehr „Blaue Linie“ treten somit neue Baustellenfahrpläne in Kraft. Zu beachten sind die baustellenbedingten geänderten Fahrwege der Blauen Linie (Westerwald-Express - Linie 521) sowie des neuen Höhlen-Express - Linie 510 an die Tropfsteinhöhle in Breitscheid Erdbach.

Da die Umleitungsstrecken mehr Fahrzeit benötigen, muss die Abfahrt von 7 Uhr ab Herborn-Seelbach „Kaserne“ auf der Linie 503 (Stadtverkehr Herborn Seelbach) nach Herborn um 5 Minuten vorverlegt werden. Die VLDW mbH bittet die Fahrgäste um Verständnis.

Nähere Informationen sowie die Fahrpläne zum Download gibt es auf www.vldw.de. (red)