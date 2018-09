Von Christoph Weber

Busse können im Ort nicht wenden

ÖPNV Fahrzeuge steuern Oberroßbach derzeit nicht an / Fußweg ist für Schüler zumutbar

Haiger-Oberroßbach Dass der Haigerer Stadtteil Oberroßbach während der Sanierung der Landesstraße 3044 in Richtung Weidelbach vom Busverkehr abgeschnitten ist, liegt am engen Ortskern, in dem es – im Gegensatz zu Niederroßbach – keine passende „Dorfrunde“ gibt.

