Chance oder Erpressung?

POLITIK Dillenburg nimmt an Hessenkasse teil

Dillenburg Einstimmig hat sich das Dillenburger Stadtparlament für die Teilnahme an der so genannten Hessenkasse ausgesprochen. So sollen Kassenkredite in Höhe von 16,9 Millionen Euro getilgt werden.

