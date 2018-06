Konzert

Claas P. Jambor gibt in Offdilln ein Konzert

Kultur Christliche Musik ist am 29. Juni zu hören

Haiger-Offdilln Claas P. Jambor gastiert am 29. Juni (Freitag) in Offdilln. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde in der Offdillner Straße 33.

