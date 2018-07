Von Christoph Weber

Cloos wächst in Haiger weiter

Wirtschaft Schweißspezialist baut für fünf Millionen Euro neue Fertigungshalle

Haiger Das Haigerer Traditionsunternehmen Cloos will an seinem Stammsitz weiter wachsen. Die Schweißexperten bauen derzeit eine neue Produktionshalle, investierten in der Industriestraße für die Erweiterung ihrer Fertigungsflächen rund fünf Millionen Euro.

