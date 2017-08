Corsa "parkt" in einer Gartenhecke

Unfall Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

HAIGER Zu einem ungewöhnlichen „Parkplatz“ gezwungen wurde am Sonntag ein 79-jähriger Opel-Fahrer, dem auf der L 3044 in Haiger die Vorfahrt genommen wurde und der nach dem Zusammenstoß in einer Hecke landete.

