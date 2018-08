DRK-Altenpflegeheim vor 40 Jahren eröffnet

Geburtstag Zum Jubiläum gibt es einen „Tag der offenen Tür“ in der Schlesischen Straße in Haiger

Haiger Seit 40 Jahren steht das Altenpflegeheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Schlesischen Straße 1 in Haiger. Am 19. Januar wurde bereits in kleinem Rahmen an die Eröffnung im Jahr 1978 gedacht. Jetzt soll in großer Runde gefeiert werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018