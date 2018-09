Eschenburg-Wissenbach (ma). Auf rund 2500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem weißen VW Golf zurückließen. Der Wagen parkte am Donnerstag (9. Oktober), zwischen 14.30 Uhr und 22.30 Uhr, in der Wissenbacher Straße "Im (...)