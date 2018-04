Von Christoph Weber

DRK will Altenheim in Haiger erweitern

Senioren Konzeptstudie vorgestellt / 24 Einheiten Betreutes Wohnen am Friedhofsweg

Haiger Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will in Haiger anbauen. Neben dem Altenpflegeheim in der Schlesischen Straße soll am angrenzenden Friedhofsweg ein Neubau mit einer stationären Wohngruppe und einem mehrgeschossigen Betreuten Wohnen errichtet werden.

