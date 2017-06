Dank für unglaubliche Hilfe

SPENDENAKTION Schicksal von Antonia und John bewegt die Menschen in der Region

Das berichtete der Präsident der Dillenburger Tabler, Tobias Pfeifer, auf Anfrage dieser Zeitung. Im Namen der Familie bedanken sich die Initiatoren der Hilfsaktion für die „unglaubliche Unterstützung und wahnsinns Hilfsbereitschaft“.

Die beiden Kinder leiden an der seltenen Stoffwechselkrankheit Leukodystropie. Um Antonia und John ein menschenwürdiges Leben ermöglichen zu können, ist die Familie auf Unterstützung angewiesen. Teure Therapien, Umbauten im Haus und vieles andere müssen finanziert werden.

Anzeige

John hat mittlerweile eine Knochenmarkstransplantation überstanden. Wie auf der Spenden-Homepage veröffentlicht wurde, geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Die Transplantation fand in Hamburg statt, die Familie ist nun aber wieder zu Hause. Eine Prognose für die Zukunft könne noch nicht gestellt werden. Die Familie hofft natürlich, dass die Behandlung anschlägt.

Von dem gespendeten Geld wurden Therapien, Hilfsmittel und Reisekosten bezahlt

Bei Antonia ist die Krankheit schon weit fortgeschritten, wodurch sie in ihrer Bewegungsfähigkeit zusehends Einschränkungen erfährt. Da sorgen Krankengymnastik, Reit- und Hundetherapie für mehr Lebensfreude.

Von dem gespendeten Geld seien neben den Therapien unter anderem diverse Hilfsmittel für Antonia angeschafft worden, sagt Pfeifer. Darunter spezielle Gehhilfen, ein Rollstuhl und Medikamente. Ein Thema sei derzeit noch ein behindertengerechtes Familienauto. In Zusammenarbeit mit einem Herborner Unternehmen solle ein speziell auf die Bedürfnisse der Kinder umgebautes Fahrzeug entstehen. Aktuell werde im Haus der Familie ein Zimmer in einen Therapieraum für Antonia umgebaut. Auch die Reisekosten während der Klinikaufenthalte Johns in Hamburg seien mit den Spenden finanziert worden.

Der Round Table 57 möchte die Kinder laut Pfeifer auch weiter unterstützen. Das haben übrigens auch zahlreiche Menschen in der Region mit ihren Aktionen wie Konzerten, Fußballturnieren und ähnlichem getan. So findet am Samstag (24. Juni) ein Benefizfußballturnier mit Rahmenprogramm im Georg-Gassman-Stadion in Marburg statt. Veranstalter ist der Marburger Fanclub des Drittligisten FC Magdeburg.

Die Leukodystrophie entsteht durch den Abbau der weißen Hirnsubstanz (Myelin). Das Myelin kann man sich wie die Isolierung eines Stromkabels vorstellen. Die Hülle aus Cholesterin und anderen Fetten windet sich um die einzelnen Nervenfasern wie die Kunststoffisolation um einen Draht. Ist die Hülle beschädigt oder fehlt, dann werden die Signale zwischen den Nerven und ihren Zielorganen schlecht oder gar nicht weitergeleitet. Folge: Störungen der Sinnesorgane und der Motorik. Nur wenn die Krankheit frühzeitig erkannt wird, besteht eine geringe Chance auf Heilung oder zumindest darauf, sie zu stoppen. (hk)