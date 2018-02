Von Holger Kiehl

Das Auto als Waffe eingesetzt?

JUSTIZ Rentner steht wegen dreier Vorfälle vor Gericht / Wer hat wen geschlagen?

Dillenburg Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung in zwei Fällen, Beleidigung sowie Nötigung im Straßenverkehr muss sich ein 64-jähriger Rentner aus einem Haigerer Stadtteil vor dem Amtsgericht in Dillenburg verantworten.

