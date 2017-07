Von Christoph Weber

Umweltministerium Priska Hinz zweifelt an Zukunft auch mit Blick auf den Tierschutz

Dillenburg Das Hessische Landgestüt in Dillenburg steht vor dem Aus. Hessens Umweltministerin Priska Hinz sieht den Betrieb für das Land zur Erfüllung seiner hoheitlichen Aufgaben als nicht mehr erforderlich an, nennt zudem in einem Schreiben an die Stadt den Tierschutz.