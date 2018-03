Das passiert 2018 in den Kommunen

Dillenburg

2018 ist in Dillenburg das Jahr der Investitionen – im privaten wie im öffentlichen Bereich. Noch im Frühjahr sollen die Arbeiten für das Fachmarktzentrum am Stadion beginnen. Voraussichtlich im Herbst werden Kunden dort einkaufen können. Rund 8,9 Millionen Euro will die Stadt in die Verbesserung der Infrastruktur investieren. Mit rund 2,5 Millionen Euro sind die Ausgaben für den Hochwasserschutz davon der größte Brocken. Es sollen in diesem Jahr Rückhaltebecken bei Eibach und Oberscheld gebaut werden. Beginnen soll auch die dringend erforderliche Sanierung des „Aquarena“-Bades. 500 000 Euro sind dafür vorgesehen. Bis 2021 müssen vermutlich rund drei Millionen Euro in die Freizeitstätte investiert werden. (hk)

Haiger

Post aus Wiesbaden hat im Haigerer Rathaus Priorität. Bürgermeister Mario Schramm und seine Mitstreiter warten auf grünes Licht für den Hessentag, den die Kommune für 2022 im Terminkalender notiert hat. Bekommt die Stadt den Zuschlag, dann werden viele Vorhaben mit Blick auf das Landesfest in dann vier Jahren auf den Weg gebracht.

Dazu gehört auch die Sanierung der Stadthalle. Hier hatten sich 2017 gemeinsame Planungen mit der Nachbarstadt Dillenburg zerschlagen. „Kalteiche III“ heißt ein dicker Brocken im Investitionsprogramm 2018: 2,6 Millionen Euro sind für den dritten Bauabschnitt im Gewerbegebiet an der Autobahn-Anschlussstelle Haiger/Burbach eingeplant. Die „Sauerlandlinie“ ist ein Dauerthema in Haiger. Dazu zählt neben der Talbrücke Sechshelden und dem Wunsch nach einem Tunnel auch der laufende Ersatzneubau der Talbrücke Kalteiche. (cw)

Herborn

Das wichtigste „Projekt“ in Herborn ist für Bürgermeister Hans Benner zunächst der Haushalt, der derzeit in den Fraktionen und politischen Gremien beraten wird. Der Entwurf, den er im Januar dem Parlament vorgelegt hat, weist eine für die Stadt in den vergangenen Jahren ungewohnte finanzielle Schieflage auf, so dass Sparen angesagt ist. Den Etat dann genehmigt zu bekommen, nannte Benner „die dringlichste und wichtigste Aufgabe“, da beispielsweise alle Investitionen davon abhängen. Ungeachtet dessen stehen die mit Fördermitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Landes mitfinanzierten grundhaften Erneuerungen der Straßen Steinseiter Weg, Ringstraße, Am Hohlweg und Egerlandstraße in Burg, Hasenhof in Seelbach und Kirchstraße in Merkenbach an. Als „zweite große Säule“ bezeichnet der Bürgermeister die Entwicklung von Industrie- und Gewerbegebieten: „Genug davon hat man nie.“ 2018 sollen die Arbeiten für die Ansiedlung einer Spedition auf einem Grundstück neben der Autobahn in Hörbach beginnen.

Als dritten Punkt nannte Benner: „Es gilt, Herborn auf einem hohen Niveau zu halten.“ Sollte es mit der Einwohnerentwicklung so gut wie zuletzt weitergehen, dann benötige Herborn mehr Wohnraum, und man müsse dann auch wieder über geförderten, sozialen Wohnungsbau nachdenken. (jöw)

Bischoffen

Die Gemeinde feiert am 19. und 20. Mai „40 Jahre Schutzhütte Roßbach“ und vom 13. bis 16. Juli „85 Jahre Freiwillige Feuerwehr Niederweidbach“ mit Feuerwehrfest und Feuerwehrverbandstag. Am 1. September steht der 2. Weidbacher Vereinsgrenzgang auf dem Plan. Bei den Bauvorhaben geht es vor allem um die grundhafte Sanierung/Erneuerung der Bahnhofstraße in Bischoffen und die Erweiterung der Kita im selben Ortsteil. (gh)

Breitscheid

Für eine Kommune, deren Haushalt bei rund neun Millionen Euro liegt, sind die Kosten für ein neues Feuerwehrhaus eine enorme Belastung. Den Lohn ernten die Brandschützer der Kerngemeinde, die bald in das neue Domizil am alten Bahnhof umziehen können. Die Schauhöhle „Herbstlabyrinth“ ist ein Magnet für die Westerwaldgemeinde. Und die Höhlenforscher werden weitere Ecken erkunden. Und auf der „Hub“ wollen die Fallschirmspringer eine neue Halle für ihr Transportflugzeug bauen, das derzeit auf dem Siegerlandflughafen „übernachten“ muss. (cw)

Dietzhölztal

Die Gemeinde Dietzhölztal kann finanziell nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen, wie dies in der Vergangenheit möglich war. Der Haushalt bietet kaum noch Spielraum. Für Investitionen stehen in diesem Jahr rund 1,64 Millionen Euro zur Verfügung. Wichtigstes Projekt ist der geplante Neubau der Kindertagesstätte in Rittershausen. Dafür ist im Etat eine Summe von einer Million Euro vorgesehen. Nachdem im vergangenen Jahr die Dietzhölzmauer in der Ewersbacher Hallstraße erneuer wurde, steht dort 2018 der Neubau der Brücke über die Dietzhölze an. (hk)

Driedorf

2018 errichtet die Gemeinde im Naherholungsgebiet Heisterberger Weiher einen Wasserpark, der, so Bürgermeister Carsten Braun, „in der Region und darüber hinaus einmalig ist“. Der Wasserpark werde 30 mal 15 Meter groß und etwa Mitte Mai eröffnet. Zudem startet die Gemeinde zusammen mit Driedorfer Vereinen ab dem 11. Mai und bis Oktober an jedem zweiten Freitag im Monat in Münchhausen den Dreschhallen- Markt mit regionalen Produkten und Spezialitäten. Er ist jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am 16. Juni beginnt um 13 Uhr das vierte 24-Stunden- Mountainbike-Rennen in Driedorf mit 400 Startern aus der Region, ganz Deutschland und aus dem Ausland. Neben Solofahrern nehmen auch Zweier-, Vierer- und Achter-Teams teil. (jöw)

Eschenburg

Die umfangreiche Sanierung des Freizeitbads „Panorama“ im Februar soll dazu beitragen, dass die Kommune weiterhin Gäste von außerhalb nach Eibelshausen lockt. Während hier Gelder im sechstelligen Bereich in die Hand genommen werden, geht es einen Steinwurf weiter um rund zehn Millionen Euro: Auf dem jetzigen Hallenbad-Parkplatz beginnen im Frühjahr die Arbeiten für ein neues Seniorenheim mit 91 Plätzen. (cw)

Greifenstein

Die Burgengemeinde wählt am 27. Mai einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Amtsinhaber Martin Kröckel tritt nicht mehr an. Aber auch das Dorferneuerungsprogramm geht in die heiße Phase der Umsetzung, und zwar zum Auftakt mit dem Dorfgemeinschaftshaus in Rodenroth. Und nach langem Leerstand öffnet wieder das Restaurant auf Burg Greifenstein. (gh)

Mittenaar

In Mittenaar steht in diesem Jahr ein großes Jubiläum an: Bicken feiert sein 800-jähriges Bestehen. Zum Auftakt gibt es im März einen Akademischen Abend. Im Zuge des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) stehen außerdem mehrere Projekte an: Der Spielplatz „Am krummen Acker“ in Ballersbach soll ebenso neu gestaltet werden wie die Dorfmitte oberhalb der „Nerv“. In Offenbach soll der Bereich rund um das Ehrenmal an der evangelischen Kirche saniert werden, und in Bellersdorf plant die Gemeinde die Umgestaltung des Friedhofsvorplatzes. (te)

Siegbach

Das bedeutendste Vorhaben 2018 in Siegbach ist die Sanierung des Bürgerhauses in Eisemroth: Im Untergeschoss soll nur das Archiv verbleiben, so dass die Gemeindeverwaltung dann komplett im Erdgeschoss zu finden sein wird. Zudem werden sanitäre Anlagen, die Elektrik, Beleuchtung und die Fenster erneuert. Das kostet rund 400 000 Euro, von das Land drei Viertel bezahlt. Als weiteren Schwerpunkt nennt Bürgermeister Berndt Happel den Hochwasserschutz: Oberhalb von Eisemroth am Abzweig nach Tringenstein wird ein Regenüberlaufbecken gebaut. Zudem sollen zwischen Eisemroth und Übernthal Flächen für Überflutungen geöffnet werden. Weitere Vorhaben sind ein Workshop zur Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren und „mein Wunsch“, so Happel, den früheren Bahntunnel zwischen Eisemroth und Hartenrod für Radfahrer touristisch zu erschließen. (jöw)

Sinn

Wie in Mittenaar sind auch in Sinn Dorfentwicklung und IKEK das Zukunftsthema. Die Steuerungsgruppe aus ehrenamtlichen Helfern hat die Arbeit aufgenommen, auch die Gruppe der Unter-30-Jährigen ist eingebunden. Nachdem sie drei ausgeglichene Haushalte hintereinander hatte, möchte die Gemeinde Ende 2018 den Schutzschirm des Landes verlassen. 2018 sollen Konzepte für die Rathaussanierung, den Bauhof und anderes erstellt werden. Am 27. Mai ist Bürgermeisterwahl. Amtsinhaber Hans-Werner Bender hat angekündigt, sich für eine zweite Amtszeit zu bewerben. Bisher gibt es keinen weiteren Kandidaten für den Chefsessel im Rathaus. Zudem möchte er die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge auf den Weg bringen. Und es gehe um die Frage, wie es mit der Kindertagesstätte in Edingen weitergehe, sagt Bender: „Bauen wir neu? Bauen wir an? Oder sanieren wir?“ (kaw)