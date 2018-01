Von Helga Peter

Das verschüttete „Wir“ freigraben

Gesellschaft Aktuelle Finanzlage beherrscht den Neujahrsempfang der Stadt Herborn

Herborn Über 300 Gäste haben am Neujahrsempfang der Stadt Herborn am Samstagvormittag teilgenommen. Bürgermeister Hans Benner (SPD) und Stadtverordnetenvorsteher Jörg-Michael Müller (CDU) gaben einen Ausblick und appellierten an das „Wir-Gefühl“.

