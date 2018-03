Dekanat setzt auf Solidarität

Kirche Mehrheit für Kita-Trägerschaft - Sondersynode zur Satzung tagt am 24. April

Haiger Die Frühjahrssynode im Evangelischen Dekanat an der Dill hat am Freitag in Haiger ohne Gegenstimmen die Kita-Trägerschaft beschlossen.

Copyright © mittelhessen.de 2018