Von Lukas Schneider

Den Christbaum nicht schocken

Interview Was gilt es zu beachten, wenn der Weihnachtsbaum selbst geschlagen wird?

Herborn/Mittenaar Für viele gehört es zu Weihnachten wie die Gans am ersten Feiertag: Der Christbaum muss selbst geschlagen werden. Doch wie und wo macht man das am besten, und was gilt es zu beachten?

Copyright © mittelhessen.de 2017