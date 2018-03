Den Islam kennenlernen

GLAUBE Dekanate veranstalten im März eine Themenreihe

Herborn (hjb). "Islam ist nicht Islam" so lautet eine Themenreihe, die in den evangelischen Dekanaten Dillenburg und Herborn die Religion, die Weltanschauung und Einblicke in die Lebenswirklichkeit von Muslimen bieten soll.

